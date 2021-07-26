В ЕС опасаются новой эпидемии - «пандемии одиночества»

В Евросоюзе в два раза с 2016 года выросло число людей, которые чувствуют себя одинокими. Об этом говорится в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC). Ученые опасаются развития «пандемии одиночества».

"Опасения по поводу возможной пандемии одиночества набирают обороты",— говорится в исследовании. JRC считает, что нужно вводить меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

В ЕС каждый четвертый житель чувствует себя одиноким. Во всех возрастных группах число одиноких людей удвоилось, а в группе 18–35 лет выросло в четыре раза. В 2016 году одинокими чувствовали себя 12% жителей, во время пандемии коронавируса — около 25%. Отмечается, что во всех регионах Евросоюза наблюдается практически одинаковый уровень одиноких людей — от 22% до 26%.