Завтра Зеленский откроет новый форум «Украина 30»

Президент Украины Владимир Зеленский завтра откроет очередной форум «Украина 30». Он будет посвящен вопросу децентрализации.

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Форум, посвященный реформе децентрализации, пройдет 28 и 29 июля.

Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них: