Зеленский завтра откроет новый форум «Украина 30»

В четверг, 4 ноября, состоится всеукраинский форум «Украина 30. Безопасная громада», который откроет президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба форума, выступление Зеленского запланировано с 11:00 до 11:15.
Также в форуме примут участие заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов и министр внутренних дел Денис Монастырский.
Темой первой сессии станет: «Развитие безопасной среды». В частности, в первой части сессии примет участие глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во второй части сессии — глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
«Безопасная инфраструктура» — тема второй сессии, в ходе которой заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем расскажет о развитии безопасной инфраструктуры, а первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий — о масштабировании проекта автофиксации нарушения ПДД.
Тема третьей сессии: «Развитие цифровых сервисов для граждан». Так, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник расскажет о перспективах внедрения электронного сервиса государственных услуг, а глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко — о внедрении электронной регистрации граждан.
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