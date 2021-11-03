Зеленский завтра откроет новый форум «Украина 30»

В четверг, 4 ноября, состоится всеукраинский форум «Украина 30. Безопасная громада», который откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба форума, выступление Зеленского запланировано с 11:00 до 11:15.

Также в форуме примут участие заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Темой первой сессии станет: «Развитие безопасной среды». В частности, в первой части сессии примет участие глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во второй части сессии — глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Безопасная инфраструктура» — тема второй сессии, в ходе которой заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем расскажет о развитии безопасной инфраструктуры, а первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий — о масштабировании проекта автофиксации нарушения ПДД.

Тема третьей сессии: «Развитие цифровых сервисов для граждан». Так, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник расскажет о перспективах внедрения электронного сервиса государственных услуг, а глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко — о внедрении электронной регистрации граждан.