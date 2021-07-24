Следующий форум «Украина 30» посвятят децентрализации

28-29 июля продолжит работу Всеукраинский форум «Украина 30», его темой станет реформа децентрализации.

Как сообщает пресс-служба Форума в Facebook, форум начнется в среду, 28 июля, и будет длиться два дня.

Обновление расписания будет доступно сайте: ukraine30.com.