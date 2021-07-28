Жителям Нью-Йорка будут платить по $100 за прививку от коронавируса

Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере $100. Об этом в среду сообщила мэрия города в Twitter.
Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города. «Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите $100. Это так просто», — говорится в сообщении.
Ранее власти штата Нью-Йорк уже пытались стимулировать жителей проходить вакцинацию — в конце мая в 10 местах для вакцинации сделавшим прививку выдавали лотерейные билеты с главным призом в $5 млн. Помимо этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал всех муниципальных служащих вакцинироваться к середине сентября. Тех, кто не получит сертификат о вакцинации к этому времени, ждет регулярное тестирование.
По последним данным, в Нью-Йорке в общей сложности сделали 9,9 млн прививок от коронавируса, более 4,4 млн человек полностью прошли вакцинацию.
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