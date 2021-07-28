В Украине официально выявлено 17 случаев заражения «Дельта»-штаммом коронавируса

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения «Дельта»-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
«По поводу Украины, по состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев „Дельта“-штамма... Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием», — отметил он.
По его словам, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом «Дельта», у него были сопутствующие заболевания.
Кузин добавил, что большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение «Дельты».
Кузин отметил, что штамм «дельта» в Украине выявляют путем ПЦР-диагностики и секвенирования.
«ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тыс. тест-систем для ПЦР-диагностики этого штамма. В ближайшем времени они будут распределены в регионы»- сказал замминистра.
Кузин подчеркнул, что секвенирование проводится в Украине, а также каждую неделю отправляется около 150-200 образцов в референс-лабораторию ВОЗ.
Он добавил, что образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ до конца сентября, а затем секвенирование будет проводиться на базе Центра общественного здоровья, который сможет обрабатывать около 400 образцов в неделю.
Помимо этого, замминистра отметил, что у больных штаммом «дельта» предварительно в 2,6 раза растет потребность в интенсивном медицинском вмешательстве. Также есть повышенный риск повторного инфицирования.
Кузин добавил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.
При этом, по словам замминистра, в Украине пока нет тенденции для усиления карантинных ограничений.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина из-за «Дельты» ужесточает правила въезда.
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