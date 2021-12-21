Власти Нью-Йорка заплатят по $100 всем, кто сделал третью прививку от коронавируса

Каждый сделавший третью (бустерную) прививку от коронавируса в Нью-Йорке получит по $100. Об этом заявил во вторник мэр мегаполиса Билл де Блазио.
«Вы можете прийти в любой прививочный пункт, организованный городскими властями или нашими партнерами, и получить бустерную прививку и $100», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась мэрией в режиме онлайн.
Де Блазио добавил, что за стимулирующей выплатой могут обратиться и те жители города, которые сделали прививку дома. Для этого надо внести необходимые данные на специализированном городском портале.
В штате Нью-Йорк на протяжении последних четырех дней фиксируются рекордно высокие показатели заражения коронавирусом. У мобильных пунктов сдачи ПЦР-тестов собираются очереди из десятков человек. Однако власти пока надеются избежать локдауна, делая упор на необходимость вакцинации и соблюдения санитарных мер.
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