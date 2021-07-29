Байден оговорился, перепутав Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден допустил оговорку, перепутав своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа, во время своего выступления в штате Пенсильвания, передает Fox News.
«Еще в 2009 году, во время так называемой Великой рецессии, президент попросил меня возглавить управление этим кризисом, тогдашний президент Трамп... Извините меня, оговорка по Фрейду, это был последний президент... президент Обама, когда я был вице-президентом», — заявил он.
Барак Обама был 44-ым президентом США, он занимал пост главы государства с 2009 по 2017 год. Дональд Трамп в 2017 году стал 45-м президентом США, а в 2021 году на посту его сменил Байден.
Великой называют рецессию 2007 года. Она началась с ипотечного кризиса в США, обвалившего рынок недвижимости, что привело к банкротству крупных банков и финансовых организаций. Кризис длился 18 месяцев, падение ВВП составило 5,1%. Вызванный этим финансово-экономический кризис в 2008 году затронул страны по всему миру, в том числе и Украину.
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