Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина ввела новые правила пересечения границы из-за штамма «Дельта»

416
Украина ввела новые правила пересечения границы из-за штамма «Дельта»

В Украине введены новые правила пересечения границы для всех не вакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии, сообщается в телеграмм-канале «Коронавирус. Инфо».

В частности, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция для всех невакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии.

Отмечается, что пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии полного курса вакцинации или справки 063-О о первой прививке.

«Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов: негативный ПЦР-тест (за 72 часа); негативный тест на антиген (за 72 часа); полный курс вакцинации», — говорится в сообщении.

Читайте также: Зять Трампа уходит из политики

Подчеркивается, что в случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение «Вдома» и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированием на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.

«Если невозможно использовать приложение „Вдома“, особа будет находиться в обсервации», — сказано в сообщении.

Дельта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 июля 2021
Среда, 28 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016