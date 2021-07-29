Украина ввела новые правила пересечения границы из-за штамма «Дельта»

В Украине введены новые правила пересечения границы для всех не вакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии, сообщается в телеграмм-канале «Коронавирус. Инфо».
В частности, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция для всех невакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии.
Отмечается, что пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии полного курса вакцинации или справки 063-О о первой прививке.
«Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов: негативный ПЦР-тест (за 72 часа); негативный тест на антиген (за 72 часа); полный курс вакцинации», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение «Вдома» и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированием на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.
«Если невозможно использовать приложение „Вдома“, особа будет находиться в обсервации», — сказано в сообщении.
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