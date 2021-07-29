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В Украине хотят ввести «привилегии» для вакцинированных

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В Украине хотят ввести «привилегии» для вакцинированных

После завершения тестирования внутренних ковид-сертификатов, Минздрав будет работать над внедрением определенных «привилегий» для вакцинированных.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина, это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест«,- сказал замминистра в интервью изданию «Украинская правда».

Кузин добавил, что при введении таких сертификатов необходимо «сохранить баланс между правами человека», ведь определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

Также он подчеркнул, что масочный режим в Украине пока отменять не будут. Этот вопрос будет рассматриваться только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и не будет риска передать инфекцию.

А введение в Украине жесткого карантина будет зависеть от темпов и охвата вакцинацией.

«Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышено два или больше показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидемический уровень — то есть «желтый», «оранжевый» или даже «красный». Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершена вакцинация групп риска и основной массы населения, и какое количество случаев будет регистрироваться",- сказал он.

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Кузин добавил, что пока в Украине нет признаков вспышки заболеваемости, и большинство регионов находится на уровне плато. Однако угрожающую тенденцию показывает Киев, Харьковская и Луганская области, где необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц.

вакцинация, Игорь Кузин
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