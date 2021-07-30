Карантин в Украине собираются продлить и после 31 августа

Карантинные ограничения в Украине могут быть продлены.

Об этом в эфире «Сніданок з 1+1» сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«По поводу продления карантина, он скорее всего будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается довольно много организационных мероприятий, и в том числе мероприятий, которые у нас в системе гражданской защиты населения. Поэтому он будет продлен» — сказал Кузин.

Сейчас карантинные ограничения действуют до 31 августа.

Напомним, что в Украине за прошлые сутки, 29 июля, зафиксировали 962 новых случая коронавируса. Это рекорд за месяц.