Карантин в Украине собираются продлить и после 31 августа

Карантинные ограничения в Украине могут быть продлены.
Об этом в эфире «Сніданок з 1+1» сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«По поводу продления карантина, он скорее всего будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается довольно много организационных мероприятий, и в том числе мероприятий, которые у нас в системе гражданской защиты населения. Поэтому он будет продлен» — сказал Кузин.
Сейчас карантинные ограничения действуют до 31 августа.
Напомним, что в Украине за прошлые сутки, 29 июля, зафиксировали 962 новых случая коронавируса. Это рекорд за месяц.
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