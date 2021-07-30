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В Украине начнут вакцинировать от COVID подростков от 12 лет

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В Украине начнут вакцинировать от COVID подростков от 12 лет

Со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Сніданку з 1+1».

По его словам, приказ подписан на этой неделе и со следующей вакцинацию детей от 12 лет можно будет сделать.

«Вакцинация подростков доступна только по показаниям — или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом», — сказал он.

Кузин сообщил, что есть четкая инструкция, как это надо делать.

«Основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром», — сообщил он.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

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Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.

«Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками», — сказал Кузин.

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