«Слуги народа» предлагают отменить звание «Герой Украины» и ввести орден Золотого Трезубца

Группа депутатов Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» предлагают отменить звание «Герой Украины», а вместо него ввести орден Золотого Трезубца. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в пятницу в украинском парламенте.
«Ввести вместо „Героя Украины“ орден Золотого Трезубца — высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения», — сказано в пояснительной записке.
Законопроектом «О внесении изменений в закон «О государственных наградах Украины» предлагается также ввести такие награды, как крест «Честь и слава» — для награждения за героический поступок с риском для жизни во время боевых действий, антитеррористических и миротворческих операций и крест «Достоинство и честь» — для награждения за героический поступок с риском для жизни в мирное время.
При этом депутаты предлагают отменить все почетные звания Украины, в том числе «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них предлагается ввести такие звания, как «Гордость профессии» и «Гордость нации».
Согласно законопроекту, президент, глава Верховной Рады, народные депутаты, премьер-министр, а также министры и руководители других центральных органов исполнительной власти могут быть награждены государственными наградами только после завершения своих полномочий, за исключением награждения за личное мужество и героизм и награждения президентскими наградами в виде памятных и юбилейных медалей.
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