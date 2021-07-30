Языковой омбудсмен Креминь получил зарплату в 1,5 раза больше, чем премьер-министр

Заработная плата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя за июнь составила 87,1 тыс. гривен, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль получил за июнь 55,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата уполномоченного на запрос Українських Новин.

Указано, что размер месячного должностного оклада уполномоченного по защите государственного языка составляет 15 000 гривен, но точная сумма должностного оклада за июнь не указана.

Сумма средств, начисленная уполномоченному в июне, составила 87 177 гривен, из них надбавка за выслугу лет — 1 125 гривен, надбавка за интенсивность труда — 7 350 гривен, премия — 41 250 гривен, отпускные — 29 872 гривны.

Фактическая сумма, полученная уполномоченным после удержания налогов, не указана.

Издание напоминает, что зарплата Креминя за апрель составила 70 тыс. гривен.

При этом на обеспечение деятельности Секретариата языкового омбудсмена Тараса Креминя в феврале текущего года было выделено из государственного бюджета ассигнований в размере более 1 миллиона гривен.