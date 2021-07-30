Языковой омбудсмен Креминь получил зарплату в 1,5 раза больше, чем премьер-министр

Заработная плата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя за июнь составила 87,1 тыс. гривен, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль получил за июнь 55,1 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе секретариата уполномоченного на запрос Українських Новин.
Указано, что размер месячного должностного оклада уполномоченного по защите государственного языка составляет 15 000 гривен, но точная сумма должностного оклада за июнь не указана.
Сумма средств, начисленная уполномоченному в июне, составила 87 177 гривен, из них надбавка за выслугу лет — 1 125 гривен, надбавка за интенсивность труда — 7 350 гривен, премия — 41 250 гривен, отпускные — 29 872 гривны.
Фактическая сумма, полученная уполномоченным после удержания налогов, не указана.
Издание напоминает, что зарплата Креминя за апрель составила 70 тыс. гривен.
При этом на обеспечение деятельности Секретариата языкового омбудсмена Тараса Креминя в феврале текущего года было выделено из государственного бюджета ассигнований в размере более 1 миллиона гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016