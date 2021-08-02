На Мадагаскаре раскрыли заговор против президента, идут аресты

Власти Мадагаскара арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства действующего президента страны Андри Радзуэлины и свержения правительства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора при апелляционном суде столицы Мадагаскара Бертину Разафиаривуни.
«Следователи получили надежные вещественные доказательства, что позволило им выявить организаторов заговора, — заявила она. — Указанные лица задержаны».
По данным агентства, среди арестованных пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции, ведется их допрос. Первые аресты были произведены 20 июля. Им предшествовала интенсивная работа следствия, которая велась в течение нескольких месяцев. Издание Jeune Afrique передало, что один из заговорщиков — гражданин Франции Поль Рафанухарана — обращался к компании Madagascar Oil с просьбой предоставить ему несколько миллионов долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016