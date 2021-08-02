На Мадагаскаре раскрыли заговор против президента, идут аресты

Власти Мадагаскара арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства действующего президента страны Андри Радзуэлины и свержения правительства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора при апелляционном суде столицы Мадагаскара Бертину Разафиаривуни.

«Следователи получили надежные вещественные доказательства, что позволило им выявить организаторов заговора, — заявила она. — Указанные лица задержаны».

По данным агентства, среди арестованных пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции, ведется их допрос. Первые аресты были произведены 20 июля. Им предшествовала интенсивная работа следствия, которая велась в течение нескольких месяцев. Издание Jeune Afrique передало, что один из заговорщиков — гражданин Франции Поль Рафанухарана — обращался к компании Madagascar Oil с просьбой предоставить ему несколько миллионов долларов.