Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств.
«Согласно решению СНБО Украины, санкции применены к девяти российским издательствам, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы... Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года», — сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, речь идет об издательствах «Эксмо», «АСТ», «Питер», «Центрполиграф», «Яуза», «Яуза-пресс», «Алгоритм», «Книжный мир» и «Вече».
Как сообщалось, 19 марта 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств, в том числе: «Издательство «Эксмо», «Издательство АСТ», ЗАО «Книжный мир», «Издательство «Вече», «Издательство Центрполиграф», «Издательство Яуза» и «Яуза-пресс», «Рексофт», «Лабиринт.Ру», «ЛитРес» (все — Москва), «Издательский дом Питер» (Санкт-Петербург).
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