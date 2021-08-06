Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время протеста из-за прививок

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (государство в южной части Карибского моря) Ральф Гонсальвес был ранен во время протестов, которые были организованы из-за поправки об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал News784.

По данным портала, Гонсальвеса ударили каким-то предметом по голове. Митинги проходят в столице Кингстауне. Люди протестуют по поводу того, что власти хотят внести поправку в Закон об общественном здравоохранении. Эта поправка может привести к тому, что прививка от COVID-19 станет обязательной для некоторых категорий работников. При этом власти говорили, что обязательной вакцинации не будет.

Как сообщает издание Loop news со ссылкой на пресс-секретаря Гонсальвеса Сехона Маршалла, позже премьер-министра госпитализировали. Его доставили в больницу Милтона Като.

Из больницы Като Гонсальвеса направят в Барбадос для дальнейшей медицинской помощи, ему проведут МРТ, передает портал. «Я хочу четко сказать, что это не царапина, это было покушение на жизнь премьер-министра», — сказал Гонсальвес.

По данным News784, в стране сейчас проходят «крупнейшие за последние годы» протесты. В этот раз в митингах участвует Ассоциация медсестер, Профсоюз учителей, Ассоциация социального обеспечения полиции, Профсоюз общественного обслуживания.