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Virgin Galactic начала розыгрыш билетов в космос

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Virgin Galactic начала розыгрыш билетов в космос

Компания Virgin Galactic объявила розыгрыш двух билетов на коммерческий рейс в космос, который запланирован на начало 2022 года. Об этом говорится на сайте платформы для сбора средств Omaze, которая проводит розыгрыш совместно с Virgin Galactic.

Победитель будет только один. Он получит два места, одно для себя и одно для гостя, которого выберет. Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 1 сентября, победителя объявят 29 сентября. Участие бесплатно, однако, если участник хочет повысить шанс выигрыша, он может внести определенную плату, тогда его имя будет отмечено больше раз в списке претендентов.

При этом граждане Украины, по видимому, не смогут принять участие в лотереи - в списке доступных стран на сайте Omaze нет нашей страны.

Ранее разыграть два билета на один из первых коммерческих рейсов в космос пообещал глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон. «Космос предназначен для всего человечества, поэтому мы даем вам шанс выиграть два места... Принимайте участие сейчас — все пожертвования идут в некоммерческую организацию Space Humanity», — сообщил он.

В июле Virgin Galactic успешно запустила ракетоплан VSS Unity (SpaceShipTwo) с четырьмя пассажирами на борту, в том числе с Брэнсоном. Ракетоплан поднялся почти на 86 км, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает границей с космосом отметку 80 км. Однако в Blue Origin полет Брэнсона называть космическим отказались. В компании за условную границу с космосом считают высоту 100 км над уровнем моря.

Пассажиры ракетоплана могли увидеть часть Земли и некоторое время пробыли в состоянии невесомости.

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Предполагается, что SpaceShipTwo начнет совершать коммерческие рейсы в 2022 году. До этого кораблю предстоят еще два тестовых полета. На сегодняшний день возможность полета в космос забронировали уже 600 человек, купив билеты по $250 тыс.

Virgin Galactic
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