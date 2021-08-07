В Украине пока не будут вводить новый локдаун

Сейчас власти не планируют вводить локдаун. Пока в планах придерживаться я адаптивного карантина.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, адаптивный карантин — это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми внедрять противоэпидемиологические мероприятия.
«Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок», — подчеркнул Кузин.
Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.
Впрочем, Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.
«Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет», — добавил главный санврач.
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