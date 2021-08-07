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Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

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Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Экс-игрок и тренер «Динамо» Сергей Ребров станет новым тренером сборной Украины по футболу, его назначат 9 августа, сообщают спортивные СМИ.

По данным издания Sport.ua, соответствующую информацию подтвердили источники в Доме футбола.

«47-летний наставник договорился о разрыве контракта с „Аль-Айном“ и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины», — пишет издание.

Также отмечается, что Ребров подпишет контракт по схеме «2+1» и будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Кроме того, СМИ приводит слова главы комитета сборных УАФ Мирона Маркевича, который подтвердил назначение Реброва.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», — сказал Маркевич.

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Ранее была информация о том, что Мирон Маркевич, который также был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной, хотел контракт на три года, но ему предлагали соглашение до конца года.

Как сообщалось, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и уходе с должности.

сборная Украины, Сергей Ребров
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