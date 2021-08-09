Россияне будут выращивать в космосе зелень в промышленных масштабах

Эксперимент «Витацикл-Т», который подразумевает выращивание растений в промышленных масштабах в космосе, пройдет в модуле «Наука» на МКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

«Эксперимент „Витацикл-Т“ — это создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах», — рассказал Смирнов.

По его словам, для проведения эксперимента на МКС будет доставлена космическая оранжерея, которая в профиль напоминает улитку. «С определенной периодичностью космонавт закладывает в оранжерею полоску с семенами. Затем он прокручивает барабан, через какое-то время закладывает следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте, например, будет выращиваться пекинская капуста», — пояснил Смирнов.

Часть растений будет отправляться на Землю для исследований. «Естественно, никто не будет запрещать космонавтам использовать в питании полученный урожай, выращенный в ходе космического полета», — подчеркнул эксперт.

В будущем космонавты смогут посадить также злаковые, бобовые культуры, карликовые томаты.