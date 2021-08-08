В Британии некому развозить продукты – будут привлекать военных

Правительство Великобритании обратится за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты, пишет Daily Mail.
В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, поэтому могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Издание уточняет, что этот процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.
В связи со сложившейся ситуацией руководство Великобритании попросит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты.
Ожидается, что правительство в ближайшее время сделает официальный запрос Вооруженным силам, говорится в статье.
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