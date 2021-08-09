В Беларуси из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына

Произведения Светланы Алексиевич, Александра Солженицына и Владимира Набокова исключили из школьной программы по русской литературе для 11-го класса. На это обратила внимание белорусская «Медиазона».
На сайте Национального образовательного портала доступны школьные программы на грядущий учебный год и принятая в 2017-м, которая действовала и в прошлом учебном году.
В предыдущей программе в разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» присутствовали произведения лауреата Нобелевской премии Солженицына и номинанта этой премии Набокова, а также Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова. Однако в новой программе Солженицына и Набокова не оказалось.
Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в предыдущей программе в разделе «Проза. Человек и война» изучалась книга лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новой программе на ее месте указан председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.
После президентских выборов прошлого года Алексиевич поддержала оппозицию и в конце сентября уехала из Беларуси в Германию, где находится до сих пор.
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