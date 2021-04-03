Тихановская и Алексиевич попросили поддержки у международных структур

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что обратилась вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич к международным структурам с призывом высказать поддержку координационному совету (КС) белорусской оппозиции.

«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич (член президиума координационного совета, ранее выехала в Германию — ред.) и 55 членами основного состава координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — говорится в заявлении Тихановской, распространенном в субботу ее пресс-службой.

Политик отметила, что многие лидеры КС находятся в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит, не могут голосовать при принятии решений. " Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме«, — продолжила она.

Тихановская подчеркнула, что совет действует в правовом поле Беларуси и власти должны прекратить давление на него. «Все, чего мы хотим, — это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Призываю международное сообщество поддержать координационный совет. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле», — говорится в обращении.

Оппозиция требует проведения новых президентских выборов. В Беларуси против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Некоторые его члены находятся в заключении или выехали за пределы страны, опасаясь уголовного преследования.