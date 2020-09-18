Власти США запретили работу TikTok и WeChat

Мобильные приложения для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские маркетплейсы приложений. Об этом на своем сайте заявило Министерство торговли США. Кроме того, с этой же даты запрещено переводить деньги в США с помощью WeChat или обрабатывать платежи.

Оба приложения собирают обширные массивы данных от пользователей, включая сетевую активность, данные о местоположении, а также истории просмотров и поиска. Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США, указано в заявлении ведомства.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — приводятся на сайте слова министра торговли США Уилбура Росса.

Начиная с 20 сентября для TikTok и с 12 ноября для WeChat, США запрещают предоставлять веб-хостинги для работы этих приложений, сети доставки контента, а также организовывать любые условия, которые могут позволить приложениям работать на территории США. Кроме того, запрещается использовать программный код, функции и услуги из TikTok и WeChat в программном обеспечении, разработанном в США или доступным на территории этой страны.

Если правительство США определит, что WeChat или TikTok работает через другие приложения, президент имеет право рассмотреть вопрос о том, могут ли быть уместны дополнительные распоряжения для решения этой проблемы, указано в заявлении министерства.

Ранее о том, что запрет WeChat или TikTok на территории США вступит в силу с 20 сентября, сообщали Reuters. По словам собеседников Reuters, власти не будут заставлять рядовых пользователей удалять уже установленные на их гаджеты приложения, однако отсутствие возможности обновлений будет затруднять пользование ими. Кроме того, введение запрета на хостинг информации для WeChat на территории США приведет к трудностям с пересылкой сообщений.

В начале июля госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность блокировки TikTok на территории страны, поскольку Вашингтон считает, что конфиденциальные данные американцев, использующих это видеоприложение, попадают к властям КНР. Позднее об этом заявил Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok. В документе говорилось, что сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.