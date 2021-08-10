Аргентинский футболист Лионель Месси принял предложение французского «Пари Сен-Жермена», сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления и может быть продлено до июня 2024 года. В контракте предусмотрены бонусы.

Также Романо сообщил, что Месси в ближайшие часы прилетит в Париж.

Информацию о скором подписании контракта также подтверждает Sky Sports News.

Напомним, еще утром СМИ сообщали о том, что Месси продолжает переговоры с «Барселоной».

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе испанского клуба он десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.