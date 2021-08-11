В Украине растет число случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 1 122 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 160 человек, 25 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54 медработников −31). Также за минувшие сутки: госпитализировано 648 человек, летальных случаев — 25, выздоровели 1 160 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 10 августа сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 261 354 человека, выздоровели 2 193 752 человека, летальных случаев — 53 149.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.