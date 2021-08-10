Xiaomi представила робота-пса CyberDog собственной разработки

Компания Xiaomi на презентации новых устройств представила собственный вариант собаки-робота — устройство CyberDog.

Как сообщает китайский производитель электроники, четвероногий робот построен на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX — суперкомпьютере с искусственным интеллектом для встраиваемых и периферийных систем, включающем в себя 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 процессоров Carmel ARM и 2 механизма ускорения обучения. За моделирование поведения биологического организма отвечают 11 высокоточных датчиков, в состав которых входят сенсорные и ультразвуковые датчики, камеры, модули GPS и другие элементы.

В комплекс видеокамер входят интерактивные камеры с искусственным интеллектом, бинокулярные сверхширокоугольные камеры «рыбий глаз» и модуль глубины Intel RealSense D450, которые отвечают за навигацию робота в пространстве, распознавание объектов в реальном времени и также могут использоваться для обучения CyberDog с помощью компьютерного зрения.

Как заявляет Xiaomi, управление роботом-собакой может идти как с помощью приложения для смартфона, так и с использованием голосовых команд. Новинка отличается высокой скоростью реакций, маневренностью и широким диапазоном движений — CyberDog может делать динамичные и сложные движения, включая прыжки и сальто назад. В движение четвероногий робот приводится сервоприводами разработки Xiaomi.

Новинка оснащается сразу тремя портами Type-C и портом HDMI, которые позволяют дополнительно устанавливать на робота-пса сторонние модули и оборудование. Открытый исходный код, который получил четвероногий робот, позволит всем желающим разработчикам программного обеспечения по всему миру создавать софт для CyberDog.

Тираж Xiaomi CyberDog составит 1 тыс. экземпляров, причем купить робота смогут только инженеры и программисты. Стоимость нового устройства в Китае составит 10 тыс. юаней ($1,5 тыс.).