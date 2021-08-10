Войти
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
официально
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Xiaomi представила робота-пса CyberDog собственной разработки

282
Xiaomi представила робота-пса CyberDog собственной разработки

Компания Xiaomi на презентации новых устройств представила собственный вариант собаки-робота — устройство CyberDog.

Как сообщает китайский производитель электроники, четвероногий робот построен на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX — суперкомпьютере с искусственным интеллектом для встраиваемых и периферийных систем, включающем в себя 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 процессоров Carmel ARM и 2 механизма ускорения обучения. За моделирование поведения биологического организма отвечают 11 высокоточных датчиков, в состав которых входят сенсорные и ультразвуковые датчики, камеры, модули GPS и другие элементы.

В комплекс видеокамер входят интерактивные камеры с искусственным интеллектом, бинокулярные сверхширокоугольные камеры «рыбий глаз» и модуль глубины Intel RealSense D450, которые отвечают за навигацию робота в пространстве, распознавание объектов в реальном времени и также могут использоваться для обучения CyberDog с помощью компьютерного зрения.

Как заявляет Xiaomi, управление роботом-собакой может идти как с помощью приложения для смартфона, так и с использованием голосовых команд. Новинка отличается высокой скоростью реакций, маневренностью и широким диапазоном движений — CyberDog может делать динамичные и сложные движения, включая прыжки и сальто назад. В движение четвероногий робот приводится сервоприводами разработки Xiaomi.

Читайте также: Фонд госимущества сдаст в аренду часть замка в Каменце-Подольском

Новинка оснащается сразу тремя портами Type-C и портом HDMI, которые позволяют дополнительно устанавливать на робота-пса сторонние модули и оборудование. Открытый исходный код, который получил четвероногий робот, позволит всем желающим разработчикам программного обеспечения по всему миру создавать софт для CyberDog.

Тираж Xiaomi CyberDog составит 1 тыс. экземпляров, причем купить робота смогут только инженеры и программисты. Стоимость нового устройства в Китае составит 10 тыс. юаней ($1,5 тыс.).

Xiaomi, CyberDog
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 10 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016