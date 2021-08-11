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Ученые оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

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Ученые оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

Штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

Помимо этого этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, передает издание news-medical.

Ранее ученые пришли к выводу, что летальность при заражении коронавирусом составляет от 0,3 до 1,5%, причем большая часть исследований выявляла этот показатель в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Это значит, что из тысячи заболевших в среднем умирает от пяти до десяти человек. Об этом в июле 2020 года писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты нескольких исследований.

Вариант B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.

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Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest). Туда попадают варианты SARS-CoV-2, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории. При этом есть прогноз или подтвержденные данные о том, что эти мутации способны менять свойства коронавируса. В список входят еще три штамма: «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

В основной список (VOC — Variants of Concern) ВОЗ включает мутации коронавируса, которые вызывают опасение, в основной список (VOC — Variants of Concern). Сейчас их также четыре: «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).

коронавирус, Йота
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