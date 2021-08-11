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Талибы уже взяли под контроль две трети территории Афганистана

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Талибы уже взяли под контроль две трети территории Афганистана

Боевики движения «Талибан» взяли под контроль до 65% территории Афганистана, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, который говорил на условиях анонимности.

В июле представитель талибов Шахабуддин Делавар заявил на пресс-конференции в Москве, что «вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль» движения.

10 августа «Талибан» объявил о захвате города Фарах, столицы одноименной провинции на западе Афганистана. Это была седьмая столица, которую боевики захватили с пятницы, 6 августа. Тогда они взяли первую — город Зарандж (провинция Нимроз).

Сегодня утром движение "Талибан" объявило о захвате города Файзабад центра провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. Представители талибов также утверждают, что накануне ночью взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан.

Согласно их заявлению, это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня. Представитель талибов заявляет, что теперь движение контролирует столицы провинций Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

На фоне активизации боев на севере Афганистана президент страны Гани прибыл в Мазари-Шариф для организации отпора талибам.

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани утром в среду прибыл с неожиданным визитом в город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны, сообщают местные СМИ. Пресс-служба президента Афганистана пока не сообщало о визите.

Президента в поездке сопровождает его советник, один из лидеров партии Исламское единство (объединяет шиитов-хазарейцев) Мухаммад Мухакик, сообщает Tolo New.

Минувшей ночью в "северную столицу" Афганистана спецрейсом из Кабула в сопровождении нескольких сот спецназовцев прибыл также бывший вице-президент, лидер партии Национальное исламское движение (объединяет тюркоязычное население страны) маршал Абдул Рашид Дустум.

Tolo New со ссылкой на источники сообщает, что сегодня в Мазари-Шарифе намечено провести встречу для обсуждения ситуации с безопасностью на севере страны с участием маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии Исламское общество, бывшего губернатора провинции Балх Атты Мухаммада Нура, командующих службами безопасности и обороны провинции Балх.

Источники сообщают, что на встрече будет принято решение о координации между силами обороны и народной мобилизацией, а также о том, как начать операции по возвращению территорий, захваченных талибами.

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Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники стали выводить из страны. Как сообщал Пентагон, к началу июля страну покинули более 90% военного контингента. Полностью вывести американские войска планируется к концу августа, говорил президент США Джо Байден.

В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами, самолеты огневой поддержки AC-130 Spectre и боевые беспилотники MQ-9 Reaper.

По данным The New York Times, Байден не намерен менять планы по выводу войск из Афганистана, несмотря на укрепление позиций талибов. При этом, как сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник, Пентагон не отказывается при надобности предоставить властям Афганистана необходимые ресурсы.

Афганистан, Талибан
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