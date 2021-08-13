Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности

Украина намерена купить у Польши 1,2 млн неиспользованных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с истекающим сроком годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF.

«Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию — более 650 тыс. доз вакцины»,— сказал Краска. Он уточнил, что это «будет продажа». По словам замминистра, посол Украины накануне подтвердил заинтересованность Киева в покупке такого объема вакцины.

Напомним, в течение суток 12 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 163 310 человек, при этом первую прививку получили 110 545 украинцев, еще 52 765 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины.