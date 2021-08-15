Власти Афганистана заявили о планах мирно передать Кабул талибам

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана движению «Талибан» мирно.

Министр выступил с видеообращением к населению столицы, в котором заверил, что Кабул не подвергнется нападению талибов. «Население не должно бояться, город Кабул не подвергнется нападению, и передача будет происходить мирно. Силы безопасности обеспечат безопасность города», — заявил глава МВД.

Ранее в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять столицу «мирным путем». «Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город». «До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать», — говорится в документе.

Отмечается, что талибы не «намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям». «Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну», — говорится в заявлении.

"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех«,- подчеркивают в «Талибане».