В Киеве на два дня приостановят вакцинацию

Вакцинация жителей Киева от коронавирусной инфекции Covid-19 будет приостановлена на два праздничных дня, 23 и 24 августа, в связи с празднованием годовщины независимости Украины, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
«В связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы. Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должны пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от Covid-19 раньше (21-22 августа включительно) или начиная с 25 августа», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 10 августа количество сделанных в Киеве прививок от Covid-19 превысило миллион, в частности, вторую дозу вакцины к тому времени получили почти 373 тыс горожан. Украинская столица остается в лидерах по вакцинации среди других регионов страны.
В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа) приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем; рабочий день перенесен на субботу, 28 августа. Таким образом, выходные в Украине будут с 21 по 24 августа.
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