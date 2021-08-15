Республиканцы назвали происходящее в Кабуле «Сайгоном президента Байдена»

Происходящее в Афганистане является следствием полного провала внешней политики президента США Джо Байдена и фактически повторением событий 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать на вертолетах своих граждан из столицы Южного Вьетнама. Такую точку зрения заместитель лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис (от штата Луизиана) высказал в воскресенье в эфире телеканала CBS.

«Президент Байден еще пару дней назад говорил, что мы не станем свидетелями эвакуации вертолетами сотрудников посольства, как это было в Сайгоне, однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена», — заявил он.

«Такое впечатление, что многие в спецслужбах Байдена чудовищно неверно оценили ситуацию, я думаю, что впоследствии будет много вопросов по поводу того, почему еще пару недель назад они говорили совершенно противоположное тому, что мы видим сейчас в Афганистане», — продолжал республиканец. «Либо его (Байдена, — Ред.) очень сильно ввели в заблуждение его собственные спецслужбы, либо же он сознательно вводил в заблуждение американский народ», — полагает Скалис.

«Это действительно тревожный сигнал для наших противников в мире, которые наблюдают за происходящим», — считает конгрессмен. «Они видят, как легко было захватить районы, про которые президент говорил, что этого не произойдет. Но это произошло. Это полнейший провал внешней политики президента Байдена», — заключил он.

Как ранее передавал телеканал CNN, вертолеты ВС США начали перелеты между посольством и международным аэропортом Кабула, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев — афганцев, работавших на американских военных. Телеканал CBS сообщил, что американский посол эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в столичный аэропорт. Это происходит на фоне вступление отрядов талибов в Кабул и бегства представителей официальных властей из города.