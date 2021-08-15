Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым

В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Информацию об этом сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин. Ее уже подтвердила пресс-секретарь полиции города. Рядом с ним правоохранители нашли ружье.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко также подтвердил «Стране» смерть Константина Павлова. «Да, это правда», — сообщил Резниченко.

«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», - сказал Резниченко.