У полиции есть записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

Следователи Национальной полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.
«Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. ... Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ», — сказал Щадило на брифинге в понедельник.
Как отмечают правоохранители, на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина «Сайга». Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
Щадило напомнил, что правоохранители рассматривают три версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.
«Не исключается и версия доведения до самоубийства, любая версия будет проверяться», — добавил он.
Как сообщалось, об убийстве Павлова сообщили вчера его коллеги по ОПЗЖ. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник заслушать правоохранителей по этому поводу.
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