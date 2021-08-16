Талибы охраняют посольство России в Кабуле

Движение «Талибан», которое официально считается в РФ террористическим, взяло под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — сказал он.
Захват боевиками движения «Талибан» столицы Афганистана стал в известной степени неожиданностью для российской стороны, которая полагалась на более оптимистичные оценки боевой подготовленности правительственных войск исламской республики, заявил Кабулов.
«В известной степени да, он стал неожиданностью, — сказал он. — Мы исходили из того понимания, что афганская армия — какая бы она ни была — все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле».
Обстановка в Кабуле, куда уже вошли основные силы движения «Талибан», остается абсолютно спокойной, заявил Кабулов.
«В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок. Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало в Минобороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе», — сказал он.
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