Военные США приостановили эвакуацию из аэропорта Кабула

Военные США в понедельник приостановили вылеты с целью эвакуации людей из аэропорта Кабула, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на представителей Пентагона.
Как отмечается в публикации, американские военные приняли данное решение в свете того, что ранее не менее пяти человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты. Пока не уточняется, когда могут возобновить полеты.
Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту граждан, пытающихся сбежать от «Талибана».
Боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
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