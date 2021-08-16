Талибы призвали госслужащих, в том числе женщин, вернуться на работу

Движение «Талибан» заявило в понедельник, что все государственные служащие — как мужчины, так и женщины — могут вернуться на свои рабочие места. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре (Доха) Абдула Салама Ханафи.
«Сотрудники дипломатических миссий, военных баз и гражданских ведомств могут продолжать свою работу, не беспокоясь, — цитирует телеканал Ханафи. — Ничьи права не будут ущемлены. Женщины могут выйти на работу в хиджабе».
«Талибан», — сказал Ханафи, — пытается подготовить почву для создания коалиционного правительства, и все мы, афганцы, примем в нем участие. Ни один афганец не должен беспокоиться о ком-либо, кто работал в предыдущем правительстве. Будем служить нашей стране. Будь то гражданский или военный сектор, и никто не потеряет свои привилегии".
Минувшей ночью талибы, которые утром в воскресенье вышли к столице, взяли под свою власть всю территорию города и организовали ночные патрули. Только международный аэропорт и подходы к нему контролируют американские военнослужащие, пока военно-транспортные самолеты ВВС США вывозят оттуда сотрудников посольства США и работавших на американский контингент афганцев. В аэропорту скопилось множество желающих покинуть страну.
Прежнее правительство Афганистана фактически прекратило существование, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.
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