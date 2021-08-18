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В МИД уверяют, что в Афганистане нет украинских военных

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В МИД уверяют, что в Афганистане нет украинских военных

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, они будут эвакуированы из страны так же, как и все граждане Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» в среду.

По его словам, сейчас они сосредоточены на военной базе.

«Но это никакие не военнослужащие. Я прошу все медиа прекратить разгонять этот фейк о том, что 12 украинских военнослужащих брошены на произвол судьбы. Это частные лица, которые поехали туда работать, зарабатывать деньги», — подчеркнул министр.

Он подтвердил, что эвакуироваться они будут по тому же принципу, что и остальные граждане Украины.

«Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия для того, чтобы с той базы их достать. Эта база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли его под свой контроль. Но это не Вооруженные силы Украины, однако это граждане Украины, и мы все равно им поможем», — добавил Кулеба.

Афганистан, Дмитрий Кулеба
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