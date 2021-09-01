Около 200 граждан Украины просят эвакуации из Афганистана

Еще около 200 украинцев по состоянию на вторник просят эвакуировать их из Афганистана, но ситуация с количеством желающих постоянно меняется, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы», — цитирует министра издание hromadske.
Он отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда — это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.
Ранее в МИД Украины сообщали, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.
По словам глава офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами из Афганистана уже вывезено более 600 человек.
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