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В Афганистане застряли 159 граждан Украины

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В Афганистане застряли 159 граждан Украины

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, здесь в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время министр подчеркнул, что, по информации МИД, те граждане Украины, которые обратились с просьбой быть эвакуированными, не относятся к группам риска, для безопасности которых на данный момент существуют реальные острые угрозы.

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По словам Кулебы, это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей.

«Мы обо всех знаем. Кто еще хочет вернуться — пусть обращается в наши посольства, будем вносить в списки. Мы на данный момент будем работать над организацией логистических возможностей такой эвакуации», — заверил он.

Афганистан, Дмитрий Кулеба
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