В Афганистане застряли 159 граждан Украины

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, здесь в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
В то же время министр подчеркнул, что, по информации МИД, те граждане Украины, которые обратились с просьбой быть эвакуированными, не относятся к группам риска, для безопасности которых на данный момент существуют реальные острые угрозы.
По словам Кулебы, это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей.
«Мы обо всех знаем. Кто еще хочет вернуться — пусть обращается в наши посольства, будем вносить в списки. Мы на данный момент будем работать над организацией логистических возможностей такой эвакуации», — заверил он.
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