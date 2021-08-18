Бежавший президент Афганистана попал в больницу

Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани госпитализирован в Абу-Даби, со ссылкой на бывшего советника афганского МИДа сообщило агентство YJC.
Сам Гани сообщил в Twitter, что в ближайшее время будет опубликовано его видеообращение, которое он записал для жителей Афганистана. Как рассказал источник CNN, в этом обращении президент расскажет о своем побеге из Афганистана, в частности объяснит, что его отъезд был незапланированным.
Гани сбежал из Афганистана, когда представители организации «Талибан» объявили о полном захвате страны и вплотную подошли к Кабулу. Свой отъезд президент объяснил тем, что хотел избежать кровопролития. 18 августа стало известно, что Гани нашел убежище в ОАЭ.
По информации источников Bloomberg, за несколько недель до захвата Афганистана талибы начали переговоры в Дохе с афганскими чиновниками и дипломатами из США и предварительно договорились о двухнедельном прекращении огня. За это время Гани должен был объявить об отставке, после чего начались бы переговоры о формировании переходного правительства. Однако захват Афганистана талибами и бегство Гани застало врасплох все три стороны переговоров и поставило крест на предварительном соглашении, пишет агентство.
После побега Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что теперь он является главой государства, и призвал жителей к сопротивлению.
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