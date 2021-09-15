Побег Гани из Афганистана сорвал сделку американцев с талибами

Решение Ашрафа Гани, занимавшего пост президента Афганистана, покинуть страну во время наступления «Талибана» сорвало заключение соглашения с членами этого движения, заявил спецпредставитель США Залмай Халилзад.
В интервью изданию Financial Times Халилзад указал, что отъезд Гани привел к «срыву в последнюю минуту заключения соглашения с „Талибаном“, нацеленного на то, чтобы не допустить попадания Кабула в руки исламистов, и на то, чтобы начать переговоры о политическом переходном процессе».
Он отметил, что у США «даже в самом конце было соглашение с талибами о том, что они не будут входить в Кабул», но решение Гани покинуть Афганистан привело к вакууму в сфере безопасности, из-за чего талибы вошли в Кабул в тот же день, а после вызвало «хаотичную эвакуацию гражданских лиц и военных и положило конец переговорам в Дохе».
«После того, как Гани сбежал, возникли вопросы, связанные с законом и правопорядком... Талибы спросили: „Вы будете нести ответственность за безопасность Кабула теперь?“... А что случилось потом, вы сами знаете. Мы не собирались брать эту ответственность», — добавил американский спецпредставитель.
По его словам, «США не несут ответственность за то, что они (афганское правительство и талибы — Ред.) не вели переговоры, или что одна из сторон вышла».
Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.
Боевики движения «Талибан» в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.
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