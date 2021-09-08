Сбежавший из Афганистана президент обещал США сражаться с талибами до смерти

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до того, как покинул страну, заверял американскую сторону, что намерен бороться с радикальным движением «Талибан» до смерти. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью журналистам афганского телеканала TOLOnews, отрывки которого были опубликованы в среду.
«В ночь до того, как он отбыл, он сказал мне, что будет сражаться до самой смерти», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он ответил отрицательно на вопрос, помогли ли США Гани покинуть страну. Блинкен добавил, что также обсуждал с Гани «передачу власти» в Афганистане.
Радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.
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