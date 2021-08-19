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Беглый президент Афганистана заявил, что в Кабуле его планировали убить иностранцы

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Беглый президент Афганистана заявил, что в Кабуле его планировали убить иностранцы

Покинувший Кабул президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что на его жизнь «иностранцами» готовилось покушение.

«Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг (президентский дворец). Во время их вторжения в Арг, им не было оказано никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (возможно, имеется ввиду судьба Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле)», — заявил Гани в видеообращении.

Гани также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. «Если бы я остался, я стал бы свидетелем кровопролития и разрушений Кабула, потому что талибы и их внешние и внутренние партнеры ясно заявили, что пока буду я, они не видят мирного пути», — заявил Гани.

Он также призвал жителей не верить тем, кто говорит, что «президент продал вас, и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни».

«Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный лэптоп. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже», — обещал бывший глава государства.

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Он также сообщил, что в настоящее врем находится в Эмиратах, «чтобы было предотвращено кровопролитие и трагедия».

«В настоящее время консультируюсь, чтобы вернуться в Афганистан и совместно бороться для обеспечения справедливости, власти афганцев», — заявил Гани.

Афганистан, Ашраф Гани
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