Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным»

Российский президент Владимир Путин иррационален и чересчур эмоционально относится к Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Washington Post.
«Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины», — считает политик.
Зеленский добавил, что Путин, в принципе, иногда бывает «очень эмоциональным».
Ранее глава государства отмечал, что у него нет времени думать о Путине как о личности. «Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию воны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России», — пояснил Зеленский.
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