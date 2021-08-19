Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным»

Российский президент Владимир Путин иррационален и чересчур эмоционально относится к Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Washington Post.

«Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины», — считает политик.

Зеленский добавил, что Путин, в принципе, иногда бывает «очень эмоциональным».

Ранее глава государства отмечал, что у него нет времени думать о Путине как о личности. «Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию воны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России», — пояснил Зеленский.