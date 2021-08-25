Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде в Токио

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевала первые медали. Саблистка Евгения Бреус добыла бронзовую медаль, а пловец Антон Коль — «серебро».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бреус после квалификационного раунда получила шестой номер посева в плей-офф. В 1/8 финала она взяла вверх над россиянкой, затем над представительницей Китая. В полуфинале уступила Нино Тибилашвили из Грузии, а в матче за бронзу была сильнее Евы Андреа Гаймаси из Венгрии.

А 31-летний украинский пловец Антон Коль выборол «серебро» в финальном заплыве на 100 метров. При этом у него был реальный шанс зацепиться за первое место, но на финише украинец проиграл менее 0,3 секунды представителю Израиля.

Напомним, Паралимпиада в Токио продлится с 24 августа по 5 сентября 2021 года.