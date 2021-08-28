Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

спорт
RSS

Украинцы завоевали еще три золотые медали на Паралимпиаде

92
Украинцы завоевали еще три золотые медали на Паралимпиаде

Украинские спортсмены 28 августа завоевали еще три «золота» на Паралимпиаде-2020 в Токио. Три медали получены в плавании, а обще их количество достигло девяти.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом (класс — SB5).

Читайте также: Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде

Кроме того, Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров (класс SM8).

В заплыве на 100 м на спине (класс S11) победил 17-летний Михаил Сербин, второе место в этой гонке также занял украинец Виктор Смирнов.

В командном зачете Украина поднялась на пятое место: девять золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Ранее 28 августа, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс — S6).

Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.

Токио, Паралимпиада, золотая медаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 августа 2021
Пятница, 27 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

Рецепт «зеленого» успеха. Не так страшны досрочные выборы, как их малюют?

В Офисе президента рассматривают вариант объявить досрочные выборы – и Верховной Рады, и президента, и всех вместе. Разве что невооруженному взгляду такие приготовления не видны. Но разрозненные события укладываются в одну мозаику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016