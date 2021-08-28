Украинцы завоевали еще три золотые медали на Паралимпиаде

Украинские спортсмены 28 августа завоевали еще три «золота» на Паралимпиаде-2020 в Токио. Три медали получены в плавании, а обще их количество достигло девяти.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.
В частности, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом (класс — SB5).
Кроме того, Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров (класс SM8).
В заплыве на 100 м на спине (класс S11) победил 17-летний Михаил Сербин, второе место в этой гонке также занял украинец Виктор Смирнов.
В командном зачете Украина поднялась на пятое место: девять золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Ранее 28 августа, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс — S6).
Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016