Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде

Украинские спортсмены получили еще две медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Две «бронзы» завоеваны в настольном теннисе.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, Иван Май получил бронзовую медаль в мужском одиночном разряде (класс 9). А Максим Николенко занял третье место в мужском одиночном разряде (класс 8).

Напомним, 27 августа украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала третье «золото» на Паралимпиаде-2020. Она одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем.